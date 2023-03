Le nouveau champion des smartphones milieu de gamme de Samsung débarque chez Free Mobile avec un cadeau

Un véritable challenger dans le secteur des smartphones de milieu de gamme est désormais proposé dans la boutique de l’opérateur.

Présenté hier par le géant sud-coréen, le nouveau modèle visant à être le roi du milieu de gamme est disponible chez l’opérateur de Xavier Niel. Vous pouvez ainsi vous procurer le Samsung Galaxy A54 5G.

Il est disponible dans sa version 128Go et 256 Go de stockage, avec pour l’heure uniquement le coloris Lavande pour la version avec moins de stockage et uniquement le coloris noir pour 256 Go.

Le modèle 128 Go vous est proposé à 499€ au comptant mais il est possible d’opter pour la solution Free Flex et de régler 79€ à la commande puis 14.99€/mois pendant 24 mois avec une option d’achat de 60€. Pour davantage de stockage, comptez 549€ au comptant ou 71€ à la commande puis 16.99€/mois pendant 24 mois avec Free Flex.

A noter, lors de la commande de ce modèle, vous pouvez bénéficier d’un accessoire offert à savoir des écouteurs sans fil Galaxy Buds2 offerts. L’offre est valable jusqu’au 30 avril prochain et vous pouvez en bénéficier en suivant la procédure indiquée dans ce fascicule.

Ce modèle entend se distinguer dans un marché ultra concurrentiel avec notamment un design assez épuré avec un dos en verre et un écran Super Amoled FHD+ de 6.4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une qualité assez peu présente pour un smartphone à moins de 600€.

Côté photographie, comptez sur trois modules au dos avec un capteur principal de 50 Mpx, mais aussi un ultra grand-angle de 12 Mpx et un capteur macro de 5 Mpx). Le smartphone est également capable de filmer en 4K et propose un mode Nightography pour de bonnes prises de vue la nuit.

En terme de performances, le Galaxy A54 se fend d’un Exynos 1380 et 8Go de stockage pour une autonomie assez importante avec une batterie de 5000 mAh, supportée par une charge de 25W pour une recharge raisonnablement rapide. Surprise, le modèle embarque par ailleurs un compatibilité WiFi 6.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox