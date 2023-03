Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : une drôle de boîte qui changera tout, la Freebox Révolution encore plus connectée…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

14 mars 2014 : Free propose la Freebox Révolution avec femtocell intégrée

Une première apparition bien pratique. Si l’opérateur de Xavier Niel proposait cette technologie dès le mois de juin 2013, gratuitement mais disponible uniquement à la demande, des premières Freebox directement équipées par la Femtocell étaient envoyées près de 10 mois après. Univers Freebox avait repéré cette nouvelle version du Server Révolution le 14 mars 2014. Le boîtier était le même que celui disponible à la demande, mais l’avantage était avant tout financier pour les abonnés concernés : de quoi économiser les 10€ de frais de transport pour recevoir la femtocell.

14 mars 2017 : Free inclut le roaming toute l’année

Une nouveauté pour les abonnés Free Mobile qui se sentent l’âme de globe-trotters. En 2017, Free annonçait inclure les communications en roaming (appels, SMS,MMS illimités et internet mobile) toute l’année ! A l’époque, c’était donc 35 pays qui étaient concernés, et pour l’occasion, Free augmentait le volume d’internet mobile à 5Go/mois depuis toutes ces destinations. L’offre a bien évolué depuis

16 mars 2016 : Orange présente sa Livebox 4

Lors de son Hello Show 4, se tenant le 16 mars 2016 au Carrousel du Louvre à Paris, Stéphane Richard présente son nouveau bébé : la Livebox 4. Parmi les nouveautés proposées par ce modèle, on compte la compatibilité avec l’Ultra HD, un assistant vocal pour l’application Ma TV d’Orange ou encore un port SFP… Sa descendante arrivera quatre ans plus tard avec la Livebox… 5, bravo, vous suivez !

18 Mars 2004 : la Freebox est disponible partout en France

Une grande aventure qui commence le 18 mars 2004 : le boîtier Freebox arrive dans les foyers Français, tant en zone dégroupée que non dégroupée. Elle proposait alors l’internet haut-débit et la téléphonie fixe gratuite. Dans un premier temps, la disponibilité de cette nouvelle box était réservée aux nouveaux abonnés, puisque l’échange des boitiers SAGEM des anciens abonnés Free-Haut-Débit sera réalisé le trimestre suivant.



A Univers Freebox, nous sommes nostalgiques donc nous avons encore une Freebox de l’époque

18 mars 2020 : le ticket SMS est officiellement lancé

Un nouvel outil lancé en urgence à cause… du Coronavirus. En effet, alors que la pandémie démarrait, il fallait trouver des solutions pour respecter au maximum les gestes barrières pour éviter la propagation du virus. Si le service était déjà testé depuis un an sur plusieurs réseaux, l’urgence sanitaire a poussé l’île-de-France à lancer la première le service de “Ticket SMS”, sur l’ensemble de ses bus. Lors de son lancement le 18 mars 2020, le ticket SMS ne fonctionnait que chez Orange, SFR et Bouygues Telecom et des négociations étaient en cours chez Free Mobile pour permettre aux abonnés d’acheter un ticket affiché sur leur smartphone et dont le tarif est directement prélevé sur leur abonnement mobile. La technologie s’est depuis déployée sur de nombreuses métropoles en dehors de la région parisienne, y compris pour les abonnés Free Mobile.

19 Mars 2010 : Univers Freebox ouvre son concept store

Dans cette chronique, nous n’avons pas trop l’occasion de parler de nous (si ce n’est de notre superbe chaîne YouTube de temps en temps, abonnez vous ! 😉 ) mais c’est un gros évènement pour nous alors on le clame haut et fort. Le concept store a fêté ses 13 ans cette semaine ! Toujours en activité depuis le 19 mars 2010, notre store a pour but d’accompagner les abonnés dans leurs démarches concernant les Freebox et Free Mobile.

Les premières esquisses du projet, qui dure maintenant depuis 13 ans.

19 mars 2021: Paris s’éveille à la 5G

Un lancement décalé pour la capitale de la France alors que la nouvelle génération de téléphonie mobile avait déjà commencé son déploiement à la fin de l’année précédente. L’activation de la 5G intra-muros a en effet nécessité un accord signé avec la mairie et une fois celui-ci acté, les opérateurs ont disposé de plusieurs centaines de sites compatibles 5G à Paris intra-muros mais seuls 80 sites par opérateur étaient activés le jour même, pour des raisons pratiques.

Il est 5G, Paris s’éveille, 🎶 @free ouvre son réseau 5G aujourd’hui à Paris et …sans surcoût — Thomas REYNAUD (@TomReynaud1789) March 19, 2021

