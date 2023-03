Abonnés Freebox : trois nouvelles Smart TV proposées dont un modèle OLED

Si vous cherchez à trouver un nouveau téléviseur, vous pouvez en acheter un depuis votre espace abonné Freebox, le catalogue vient d’être mis à jour avec de nouveaux modèles.

Et si vous passiez à la 4K, sans devoir sortir un trop gros billet ? L’opérateur de Xavier Niel propose depuis le mois de novembre dernier une solution d’achat de téléviseurs intelligents Samsung permettant d’échelonner son paiement sur 3 mois et de nouveaux modèles ont été ajoutés à la boutique mise à disposition des abonnés.

Une nouvelle itération du téléviseur The Frame QLED, dans sa version 2023 est ainsi proposée avec un écran de 55 pouces. Ce dernier est certifié sans reflet et permet de profiter du mode Art tout en bénéficiant d’une “connexion invisible”, puisqu’un câble de 5 mètre ultra fin vous permet de dissimuler votre connexion en reliant le téléviseur à un boîtier déporté avec toutes les connectiques. D’une valeur affichée de 1399€, Free propose ainsi de régler 499€ lors de la commande puis 29.99€/mois pendant trente mois. Le modèle de 2022 est toujours disponible.

Si vous souhaitez un téléviseur OLED, le modèle S90C de Samsung est également proposé dans sa version 55 pouces. Il est proposé avec un premier versement de 859€ puis un paiement mensuel de 36.99€ pendant trente mois. A noter cependant, il est possible de bénéficier d’une offre de remboursement de 200€ en suivant les consignes données sur la boutique de l’opérateur.

Enfin, le téléviseur QLED Q60C est disponible en version 65 et 55 pouces et tous deux avec une offre de remboursement d’une valeur respective de 200 et 100€. Ainsi, pour l’écran le plus grand, comptez sur une commande 449€ puis 24.99€/mois pendant trente mois et pour 55″, il faudra régler 299€ à la commande puis 19.99€/mois.

D’autres modèles déjà proposés par Free sont bien sûr disponibles, en QLED et en UHD pour une gamme de prix variée.

Pour en savoir plus sur la possibilité d’accéder à cette boutique de Smart TV, nous avons réalisé un tutoriel vidéo vous expliquant tout en détail.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox