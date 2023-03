Abonnés Freebox Delta, Révolution et Pop : lancement du Pass Warner sur Prime Video avec un mois offert

C’est parti pour la nouvelle offre comprenant de nombreux contenus du groupe Warner. Comme prévu, le pass exclusif proposé par Prime Video est désormais disponible sur la plateforme de streaming.

12 chaînes à terme et une grande quantité de contenus appréciés par le grand public, telle est la proposition du Pass Warner. L’offre lancée aujourd’hui est directement proposée sur la plateforme de SVOD d’Amazon pour 9.99€/mois avec les 30 premiers jours offerts, sans engagement. Vous pourrez ainsi vous faire une idée des contenus et passer votre chemin si la proposition ne convient pas à vos besoins.

Si a terme, davantage de chaînes doivent être proposés notamment Eurosport, TCM Cinéma, Cartoon Networ, Boomerang mais aussi Discovery Channel, CNN ou Discovery Science, pour l’heure ce sont essentiellement HBO, Warner TV et la combinaison Adult Swim et Toonami qui sont proposés. Le 3 avril sera d’ailleurs lancée la nouvelle chaîne jeunesse de Warner Bros. Discovery : Cartoonito, laquelle sera également disponible directement en parallèle sur les box d’Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom. Toutes les chaînes linéaires seront également accessibles progressivement au cours du mois.

En terme de contenus, le Pass propose dès son lancement l’accès à de nombreuses séries populaires comme Succession, Game of Thrones, Rick and Morty ou encore Euphoria mais aussi des séries moins connues comme Raised By Wolves. Les nostalgiques pourront également s’y retrouver en regardant les Sopranos ou Sex and The City. Une offre qui s’étoffera avec l’ajout de nombreux catalogues au fil du mois de mars, avec l’arrivée des chaînes précédemment citées. De plus, une sélection de contenus en 4K est également disponible pour les amateurs de belles images. A noter par ailleurs que les chaînes Warner TV et Discovery Science sont disponibles sur les Freebox, la première est en clair pour 2 mois et demi et l’autre est incluse directement dans le bouquet basique.

L’application Prime Video nécessite un abonnement Amazon Prime pour y accéder. Celui-ci est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox révolution et Pop. Il permet, en plus d’accéder au service de SVOD du géant américain, de bénéficier de nombreux avantages comme la livraison ultra-rapide gratuite, un service de streaming musical ou encore des jeux gratuits…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox