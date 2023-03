Que propose la chaîne Discovery Science désormais incluse dans Freebox TV ?

Free a lancé aujourd’hui de nombreuses chaînes gratuites au sein de son offre de télévision, Univers Freebox vous propose de vous faire un avis sur les contenus présents sur certaines d’entre elles.

Parmi les multiples modification apportées à Freebox TV ce mercredi 15 mars, on compte notamment l’arrivée de Discovery Science au sein de l’offre basique de Free ou encore la mise au clair de Warner TV pendant plus de deux mois. Si nous vous avons déjà proposé un récapitulatif des contenus proposés par cette dernière, qu’en est-il de l’autre ? Univers Freebox vous propose un récapitulatif de ce que vous pourrez retrouver sur le canal 64 de votre Freebox.

Des émissions quotidiennes pour découvrir le monde

La chaîne est avant tout destinée aux férus de connaissance et d’expériences scientifiques, c’est pour cela qu’une partie de sa programmation est dédiée à des émissions vous expliquant le fonctionnement de tout ce qui vous entoure. Ce n’est jamais plus clair qu’avec l’émission “Comment ça marche ?“. Vous allez ainsi pouvoir découvrir et comprendre les coulisses de nombreux objets, allant du GPS au moteur d’une Ferrari en passant par un téléviseur par exemple.

Dans la même lignée, vous pourrez découvrir l’émission “Comment c’est fait ?“, qui intéressera les geeks pour connaître le fonctionnement de nombreux objets du quotidien, allant du moteur d’n voiture à des portes de garage ou encore des dinosaures en animatroniques.

Dans un contexte tout aussi pédagogique mais un poil plus amusant, vous pouvez également découvrir “Fallait pas essayer !“, émission de télé-réalité assez déjantée où deux amis recréent avec succès des expériences basées sur la science : fusées artisanales, carburant maison…

Sans oublier l’un des programmes assez marquant de cette chaîne : Voyage dans l’espace temps avec Morgan Freeman, où l’acteur star présente de nombreux documentaires tournés autour de sujets sociétaux et scientifiques.



Des séries originales touchant de nombreux domaines

Outre ces émissions, vous pourrez également retrouver des rendez-vous plus périodiques. On peut noter par exemple Les mystères des grandes civilisations qui vous proposera de découvrir, selon les continents, de nombreuses merveilles d’architecture et des mystères enfouis aux quatre coins du monde.

Les amateurs de paranormal (ou de debunkage) ne seront pas en reste avec la série Ghost Nation, télé-réalité où un trio d’enquêteurs vont se pencher sur différents mystères dans des lieux présumés hantés aux États-Unis. Avec l’aide de toute la technologie et dans l’optique de soutenir un réseau national d’enquêteurs paranormaux. Dans le même domaine de l’enquête sur des mystères ésotériques, vous pourrez trouver Ghost Brothers : enquêtes à l’aveugle, Alaska, le triangle maudit ou encore Percer le mystère de l’Atlantide.



Si vous voulez avoir la tête dans les étoiles, vous pourrez également retrouver la série documentaire Assassins de l’espace, qui se penche sur les éventuelles menaces mortelles pour la vie sur terre présentes dans le cosmos. Météorites, étoiles noires et bien d’autres mystères seront décryptés par le détective Gumshoe, incarné par Aidan Gillen (Baelish dans Game of Thrones). Un combiné de séquences de fiction et de véritable pédagogie pour un programme assez original dans sa forme. Pour plus d’images et moins d’enquête, vous pourrez vous tourner vers Phénomènes vus de l’espace.

D’autres sujets comme la médecine sont également abordés, c’est le cas avec Dr Pimple Popper, qui aborde la thématique de la dermatologie d’un ton assez décalé tout en diffusant de nombreuses opérations chirurgicales. Il faudra peut être s’accrocher. Pour le même sujet mais dans un ton radicalement différent, vous retrouverez Dr Mercy, qui traite des maladies extrêmement rares et virulentes.



Tout autant ancrée dans le réel, la série Secouriste de haut vol vous propose pour sa part de suivre des interventions impressionnantes de personnes dont le métier est de sauver des vies.



Des mini-séries autour d’un sujet très spécifique

Le férus d’histoire pourront pour leur part se tourner vers la série Estonia, qui revient sur la tragédie du naufrage du bateau éponyme en 1994. Des interviews exclusives et des nouvelles images permettent de mettre la lumière sur cet évènement tragique et potentiellement d’en découvrir la cause.

Amateurs de mécanique, vous pourrez également découvrir tous les mercredis à 21h la série Le soulèvement des machines. Elle vous révélera comment les inventions derrière les machines les plus impressionnantes et les plus populaires ont permis à ces dernières d’évoluer bien au-delà des rêves les plus fous de l’humanité. Grâce à des reconstitutions 3D, découvrez l’histoire et la technologie qui se cachent au cœur des machines les plus perfectionnées de la planète. Du méga-camion au train le plus rapide au monde, chaque épisode perce les mystères de l’une des dix machines les plus emblématiques de notre siècle. Qu’il soit question de rouler, de naviguer ou de voler, ces machines à la mécanique de précision permettent aux hommes de réaliser des prouesses titanesques.

Les geeks en ont définitivement pour leur argent avec la mini-série en trois partie Silicon Valley. Depuis 150 ans, au sud de San Francisco, cet endroit mythique a donné naissance à une multitude de nouvelles industries, de la radio aux ordinateurs, en passant par les applications pour portables et les réseaux sociaux. Siège d’Apple, de Facebook, d’Intel et de Google, aucun lieu sur Terre ne peut rivaliser face à ses innovations. Grâce à ce documentaire en 3 parties, découvrez pourquoi et comment cette région, souvent imitée mais jamais égalée, a connu cette percée technologique. Découvrez la Silicon Valley à travers les témoignages de grands innovateurs comme Steve Wozniak, le cofondateur d’Apple, ou encore Jan Koum, entrepreneur parti de rien et cofondateur de WhatsApp, qu’il a revendu à Facebook pour 19 milliards de dollars.



Mais les programmes peuvent parfois être encore plus spécifiques : que diriez vous de vous rendre dans les entrailles de l’aéroport international de Francfort pour en découvrir le fonctionnement ? C’est la proposition de X-Ray Mega Airport, qui vous fera découvrir tout le fonctionnement de cet aéroport en détail.

Les contenus à la demande de Discovery Science seront également accessible dans le nouveau “Pass Warner”, lequel sera lancé demain sur Prime Video avec 30 jours offerts.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox