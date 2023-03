Insolite : Oqee, l’application TV de Free fonctionne à La Réunion et dans les Antilles, sans Freebox

Incroyable mais vrai, les Réunionnais et Martiniquais peuvent profiter des chaînes de Freebox TV et d’Oqee Ciné sur leur Apple TV.

A l’heure où la Freebox se fait toujours attendre à La Réunion, les habitants pourraient bien avoir de quoi prendre leur mal en patience. Selon les découvertes de notre correspondant sur place, l’application Oqee by Free fonctionne parfaitement sur l’île via l’Apple TV, il suffit pour cela d’entrer des identifiants Freebox, en l’occurence dans son cas, ceux d’un ami vivant en métropole.

“C’est fluide et nous avons même accès au nouveau service d’AVOD Oqee Ciné”, nous précise-t-il. En revanche, se connecter à l’interface TV maison de Free sur Android TV est impossible, “un message indique que je dois être connecté au réseau d’une Freebox”.

Aussi étrange que cela puisse paraître, Free n’impose pas de restrictions pour le moment à La Réunion sur le boîtier d’Apple, ni en Martinique selon d’autres constatations. Oqee voyage donc loin mais plus vraiment incognito. Reste à savoir combien de temps encore avant que le FAI ne réagisse.

🤭 @bigwizfr 😘 sur mon Apple TV 4K Free c’est ok (sur n’importe quel opérateur) et t’imagine bien que je n’ai pas de Freebox à la maison 🇷🇪

Mais chut 🤫 sinon @OQEEbyFree va me couper les flux 🫣 d’ailleurs ça fonctionne également aux Antilles 🤭@paul_UFCaraibe @boitamax1 pic.twitter.com/jrkPg4s227

— Dylan Legros 🇷🇪🇫🇷 (@Dylan_Legros) March 14, 2023