Warner TV offert pendant 2 mois et demi sur la Freebox, la sélection séries à ne pas louper

Que vaut la programmation de Warner TV désormais disponible pour tous les abonnés Freebox, et disponible dès demain dans le “Pass Warner” qui sera lancé sur Prime Video ? Voici une liste de séries qui pourraient retenir votre attention.

De retour sur le marché français aujourd’hui, Warner TV est désormais accessible en direct sur les Freebox via le canal 57. A l’occasion de ce lancement faisant suite à son retrait des offres Canal le 10 janvier dernier, Free offre l’accès à cette chaîne jusqu’au 31 mai à tous ses abonnés Freebox.

Editée par Turner filiale du nouveau groupe Warner Bros Discovery, Warner TV s’adresse aux fans de séries avec des contenus inédits ou iconiques à destination du grand public. La chaîne rassemble tous les genres de séries : drame, action, comédie, et même SF. Il y en a pour tous les goûts avec toujours une certaine exigence en termes de qualité des scénarios et des productions. La chaîne exploite les productions originales de Turner qui investit chaque année près de 1 milliard de dollars dans les contenus. C’est le moment de passer aux rayons X sa programmation et son catalogue de 28 séries. Voici une petite démo de 2023.



Ses nouveautés

Vous voulez commencer des séries très récentes qui tiennent la route ? Warner TV propose notamment Leverage Redemption, dont la première saison a été lancée le 5 janvier. C’est la suite de Leverage ( 2008 à 2012) Dix ans après, les fans retrouvent leurs escrocs préférés.

“Des escrocs professionnels, anciens associés, se retrouvent plus que jamais déterminés à dépouiller les criminels les plus riches et les grands patrons corrompus. Sophie Devereaux est une arnaqueuse-caméléon qui n’a pas son pareil pour endosser de multiples identités ; Parker est experte en cambriolage ; Eliot Spencer est un spécialiste en combat et Alec Hardison un hacker de haut vol. Pour leurs nouvelles missions, l’équipe accueille deux nouvelles recrues : Harry Wilson, un avocat d’entreprise qui cherche la rédemption après s’être rendu compte qu’il était du mauvais côté de la table pendant toute sa carrière, et Breanna Casey, la sœur adoptive de Hardison qui a un don pour les ordinateurs, la robotique et les problèmes”, présente Warner TV.



Autre contenu très frais, la seconde saison de The Flight Attendant avec Kaley Cuoco, vous attend sur Warner TV. Vous savez Penny le personnage de fiction de la série télévisée The Big Bang Theory ? C’est elle. Il s’agit d’une adaptation du roman du même titre de Chris Bohjalian. Développée au départ pour être une mini-série, elle a reçu un accueil critique et public plus que positif. L’hsitoire, Cassandra Bowden, une hôtesse de l’air, se réveille dans sa chambre d’hôtel à Bangkok, avec la gueule de bois et le corps décédé d’un homme, la gorge tranchée avec qui elle a eu une aventure la veille. Paniquée à l’idée de devoir appeler la police, elle prend la décision de poursuivre sa journée en nettoyant la scène du crime avant mentir au FBI. Amnésique, elle commence alors à se demander si elle ne serait pas la tueuse.



Le 1er avril, découvrez le thriller britannique inédit Our House qui débarquera sur Warner TV. “Un jour en rentrant chez elle, Fi Lawson, découvre qu’une famille d’étrangers a pris possession des lieux. Le cauchemar commence alors elle et son mari.

La première production originale française de Warner : Visitors

C’est l’une des attractions de la chaîne, Visitors, une série Warner TV Original créée et réalisée par Simon Astier, rien que ça. Entre comédie et science-fiction, cette série française propulse à Pointe-Claire, une petite ville où ont grandi trois trois amis d’enfance. Richard suit les traces de son grand-père et intègre la police, mais l’accueil qui lui est réservé n’est pas des plus chaleureux. Le soir-même, à la nuit tombée, deux lueurs étranges percutent le ciel. C’est alors que de mystérieux événements surviennent dans la ville… Au casting figurent également Florence Loiret Caille, Damien Jouillerot ou encore Vincent Desagnat,



Les incontournables : Sherlock, Raised by Wolves, Miracle Workers, Animal Kingdom, Batwoman

Les aventures de Sherlock Holmes et de son acolyte le docteur Watson, transposées au XXIème siècle avec Benedict Cumberbatch ! Pour ceux qui seraient passés à côté de cette série, foncez, vous ne serez pas déçu.

Véritable pépite dans le catalogue de Warner TV, Raised by Wolves, est une série de science fiction de Ridley Scott avec notamment Travis Fimmel, oui Ragnar dans Vikings. “Au XXIIe sciècle, deux androïdes — Mother et Father — sont chargés d’élever des enfants humains sur Kepler-22 b, après que la Terre a été détruite par une grande guerre. Alors que la colonie humaine en plein essor est menacée d’être déchirée par les différences religieuses, les androïdes apprennent que contrôler les croyances des humains est une tâche traître et difficile”. Entre action et contemplation étrange.



Daniel Radcliffe vous manque, découvrez la série comiqueanthologique Miracle Workers dont le scénario ne vous laissera pas indifférent. Le pitch “face à la folie destructrice des hommes, Dieu est déprimé et démissionnaire. Sa solution pour résoudre la situation : faire exploser la Terre et ouvrir à la place un restaurant… Craig et Eliza, deux anges sous-exploités de la “Heaven Inc”, se dressent face à lui pour prouver que l’humanité vaut le coup d’être sauvée. Dieu accepte le pari et leur accorde deux semaines pour accomplir un miracle : aider deux humains à tomber amoureux. Sinon tout disparaîtra !”



Diffusée depuis 2016, la production originale Animal Kingdom vaut le détour. L’ultime saison a d’ailleurs été diffusées en décembre. L’histoire plonge dans le quotidien d’un ado qui voit sa vie bouleversée lorsque sa mère meurt d’une surdose d’héroïne. Il emménage chez une famille composée d’une fratrie où la criminalité et la violence sont rois, tout comme la matriarche “Smurf”, sa grand-mure qui les mène d’une main de maître.

On vous conseille aussi Falling Skies, ou encore The Resident une série drama médicale intéressante ou encore l’univers déjanté de The Orville, comédie SF, de Seth MacFarlan, père d’American Dad et Family Guy et scénariste des films Ted et Ted 2. Sans oublier les 3 saisons de Batwomen. Kate Kane, cousine de Bruce Wayne, tente de lutter contre ses démons pour sécuriser les rues de la ville et devenir un symbole d’espoir avec le costume de Batwoman 3 ans après le départ de Batman de Gotham City.



Pour les nostalgiques

C’est l’une des forces de la chaîne, à savoir son catalogue éclectique. Certains seront ravis de pouvoir retrouver des séries cultes qu’ils ont dévoré dans le passé, de quoi même parfois se remémorer des souvenirs adolescents. Warner TV propose ainsi Highlander, Mon Oncle Charlie, FBI : Portés disparus, Veronica Mars, Gossip Girl Le Prince de Bel-Air, The Big Bang Theory ou encore Lois et Clark : Les nouvelles aventures de Superman.

Les contenus à la demande de Warner TV seront également accessible dans le nouveau “Pass Warner”, lequel sera lancé demain sur Prime Video avec 30 jours offerts.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox