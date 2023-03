Boutique : Free va s’implanter pour la première fois dans un département

Un Free Center ouvrira prochainement ses portes à Saint-Dizier en Haute-Marne.

Acheter un smartphone via Free Flex, déposer un vieux mobile dans une boîte de collecte, découvrir les offres Freebox ou bénéficier du service après-vente pour les abonnés existants, cela sera possible prochainement pour la première fois dans le département de la Haute-Marne. Free annonce ce 15 mars l’ouverture prochaine d’un Free Center dans la ville de Saint-Dizier. Une bonne nouvelle pour les abonnés et prospects pour qui la boutique Free la plus proche est aujourd’hui située à 54 km à Châlons-en-Champagne dans la Marne.

En 2023, l’opérateur a ouvert deux Free Centers, le premier à Neuilly-sur-Seine fin février, et le second la semaine dernière à proximité de Annemasse, commune de 35 000 habitants située dans le département de la Haute-Savoie. Free dispose aujourd’hui de 188 boutiques dans l’Hexagone avec l’ambition d’en 200 d’ici la fin de l’année.

