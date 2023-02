Free ouvre une nouvelle boutique et vous la fait découvrir

L’opérateur annonce avoir inauguré sa 187e boutique à Neuilly-sur-Seine.

“Découvrez la nouvelle boutique Free de Neuilly-sur-Seine, ouverte ce mardi 21 décembre 2023”, annonce aujourd’hui l’opérateur sur son portail. Free n’a pas perdu de temps après avoir annoncé lancer les recrutements de manager et conseillers au début mois.

De quoi découvrir en images le premier Free Center implanté dans cette ville de 60 000 habitants située dans le département des Hauts-de-Seine, et limitrophe de la ville de Paris. Celui-ci est localisé au 27 rue Madeleine Michelis. Free compte désormais 187 boutiques en France métropolitaine.

A Paris, s’il a fermé définitivement en juillet 2021 le vaisseau amiral de ses Free Centers au sein son siège social, l’opérateur compte aujourd’hui dans la capitale 8 magasins, avenue du général Leclerc dans le 14e arrondissement, Bastille (12e), rue du Commerce (15e), rue des Ternes (17e), rue de Rennes (6e), Forum des Halles (1er), République (10e), Italie Deux (13e) et Saint-Lazare (9e).

En Île-de France, l’opérateur dispose aujourd’hui plus de 30 boutiques. Dans la région, Free emploie actuellement plus de 4000 collaborateurs. Ce chiffre comprend les collaborateurs des boutiques, mais également ceux dédiés au déploiement des réseaux fixe et mobile dans les huit départements, ainsi que les équipes itinérantes dédiées à l’assistance. Aujourd’hui, plus de 15% du réseau de Free Centers est situé en Île-de-France.

Les missions d’un Free Center

Les boutiques de l’opérateur assurent 3 missions convergentes. La première est d’élargir la base d’abonnés via le recrutement de nouveaux clients ou la conversion d’abonnés fixes existants vers le mobile et réciproquement. La seconde coule de source, à savoir “assurer une mission de Service Après-Vente auprès des abonnés existants et rassurer par la présence physique”. Et enfin de communiquer sur la marque Free en matérialisant sa présence à proximité des abonnés tout en promouvant l’intérêt de son offre. Il s’agit aussi de booster la vente de terminaux via l’offre Free Flex. Depuis juillet 2021, l’opérateur propose les smartphones disponibles sur son site, directement à l’achat dans ses Free Centers, désormais équipés de stocks.

Pour rappel, Free dispose aussi d’une présence physique complète grâce à son réseau de bornes de souscription d’abonnements Freebox, et de forfaits mobiles avec la distribution automatique de cartes SIM. Pour cela, l’opérateur s’appuie sur un partenariat avec le réseau de magasins « Maison de la Presse » et « Mag Presse ». Free compte environ 1 500 bornes sur l’ensemble du territoire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox