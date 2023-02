Netflix alerte ses utilisateurs à propos d’une nouvelle arnaque par mail

Les malfaiteurs n’hésitent pas à faire preuve d’inventivité pour vous piéger et collecter vos données personnelles.

Le géant du streaming n’échappe pas aux campagnes de hameçonnage (phishing) visant ses abonnés et volant leurs données personnelles. Netflix avait en effet déjà alerté en septembre dernier concernant une arnaque par SMS et réitère sa mise en garde contre une nouvelle forme d’arnaque le visant directement.

Ce sont en effet des mails envoyés aux abonnés, avec pour expéditeur “Netflix Surveys”, invitant l’utilisateur a partager son avis sur les programmes présents sur la plateforme. Si l’objectif précis n’est pas connu, ce genre de tactique est généralement utilisé pour extorquer les données personnelles des cibles, voir ses coordonnées bancaires dans certains cas. Ici, au lieu de jouer la carte de l’urgence avec un impayé par exemple, les malfaiteurs semblent avoir fait le choix de la flatterie, avec un objet engageant “Netflix apprécie vos commentaires”.

La plateforme a donc ajouté cette arnaque a son “thread” dédié sur Twitter, tout en rappelant qu’aucun paiement ne peut être demandé via un site tiers et qu’il ne demande jamais votre e-mail, numéro de téléphone, mot de passe ou mode de paiement. Netflix propose également une adresse mail: phishing@netflix.com, pour transférer ces arnaques et ainsi aider à leur éradication.

Attention, une nouvelle méthode de phishing voit le jour. Pour rappel : si vous avez reçu un e-mail/SMS demandant votre e-mail, numéro de téléphone, mot de passe ou mode de paiement associé à votre compte, il ne vient sûrement pas de nous ! pic.twitter.com/uovMjcjknX — Netflix France (@NetflixFR) February 21, 2023

