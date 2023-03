Prime Video dévoile la date de lancement et le prix du “Pass Warner” incluant 12 chaînes et tout HBO

Rendez-vous le 16 mars pour le lancement du “Pass Warner” sur Amazon Prime Vidéo. Le prix de l’abonnement est désormais connu : 9,99€/mois.

Amazon Prime Video se renforce dans l’agrégation de plateformes et de contenus en France. Après avoir présenté en janvier le “Pass Warner”, à savoir une nouvelle offre exclusive dans l’Hexagone qui inclut tout HBO dont les contenus ne sont plus distribués par OCS, ainsi que les 12 chaînes de Warner Bros. Discovery, le géant américain dévoile aujourd’hui la date de lancement et le prix de l’abonnement. Cette offre sera ainsi lancée le 16 mars, au tarif de 9,99€/mois, avec 30 jours offerts jusqu’au 3 avril.

Au lancement, les abonnés Prime désireux de souscrire au Pass Warner, auront accès aux contenus à la demande de HBO, Warner TV, Toonami et Adult Swim. S’agissant de TCM Cinéma, Eurosport, CNN, Discovery Channel, ID, Discovery Science, Cartoon Network et Boomerang, ils seront déployés au cours du mois de mars. Le 3 avril sera d’ailleurs lancée la nouvelle chaîne jeunesse de Warner Bros. Discovery : Cartoonito, laquelle sera également disponible directement en parallèle sur les box d’Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom. Toutes les chaînes linéaires seront également accessibles progressivement au cours du mois.

Une sélection de titres sera également proposée en 4K sans surcoût (Game of Thrones, House of the Dragon et The Last of Us).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox