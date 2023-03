Les internautes se lâchent sur les réseaux : la solution de Free Mobile face à l’inflation à 2 chiffres, Tweeter avec sa Freebox Révolution…

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

La campagne “Bouge pas” de Free continue. Face à l’inflation à deux chiffres, l’opérateur propose son forfait 2€. Lancé en 2012, cette offre n’a jamais son prix augmenter, et cela n’arrivera pas jusqu’en 2027, idem pour le forfait 210 à 19,99€/mois. Deux euros, c’est aussi l’augmentation appliquée par Bouygues Telecom à ses abonnés !

De la fausse fibre !

SFR be like “Bah c’est de la fibre!” https://t.co/0VYA4X0RIM — 🇺🇸 m🔥x 🚀 (@itsyaboimaxoo) March 11, 2023

Non, Free ne vous explique pas comment installer l’Organisation des Nations unies. Les Freebox Révolution et mini 4k en accès fibre sont dotées d’ un boitier ONU. Ce boîtier est fourni aux abonnés situés en zone AMII, RIP ou AMEL. Il est est différent des boitiers ONT mis à disposition par d’autres opérateurs comme Orange et SFR, car il ne permet pas de distribuer le réseau via un câble Ethernet, c’est la Freebox via son switch qui restera au coeur du réseau.

Dans l’Orange Vélodrome, on capte partout !

Qui tweete encore avec sa Freebox Révolution et pourquoi ?

J’ai 1% de freebox révolution la dinguerie pic.twitter.com/NRIlkh8u83 — MBG | LOVE IS SHOW ! (@mbg_gg_) March 9, 2023

