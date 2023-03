Free signe en direct avec Warner et reprend sa chaîne de séries sur les Freebox, en l’offrant aux abonnés plusieurs mois

Warner TV fait son retour, et cette fois-ci, directement dans l’offre TV de Free.

Un retour est toutefois prévu prochainement en fonction des négociations, Free tire son épingle du jeu. En plus de l’arrivée de Discovery Science sur la Freebox, Free vient d’intégrer la chaîne Warner TV directement dans son bouquet TV. Disponible aujourd’hui (dans la journée) sur toutes les Freebox et sur OQee, cette chaîne était jusqu’il y a peu incluse dans TV by Canal. Les négociations entre Canal+ et le groupe Turner, filiale de Warner Bros. Discovery France, n’ayant pas abouties fin 2022, Warner TV et d’autres (Cartoon Network, Boomerang, Boing, Toonami, TCM Cinéma) ont ainsi été retirées des offres Canal le 10 janvier dernier.

Un retrait de courte durée pour les abonnés Freebox puisque Free est entré très rapidement en discussions avec le groupe américain afin de trouver un accord autour de la reprise en direct de Warner TV. La chaîne sera ainsi dès aujourd’hui disponible dans l’offre TV du FAI sur le canal 57. Et bonne nouvelle, celle-ci est offerte à tous les abonnés jusqu’au 31 mai sur Freebox TV. Le prix de son abonnement n’est pas encore connu.

Editée par le Groupe Turner, Warner TV vise à répondre à la demande croissante des fans de séries avec des contenus inédits à grand spectacle et des séries iconiques à destination du grand public. La chaîne rassemble tous les genres de séries : drame, action, comédie, et même zombies ! Il y en a pour tous les goûts et toujours avec une extrême exigence en termes de qualité des scénarios et des productions. Warner TV exploite les productions originales de Turner qui investit chaque année près de 1 milliard de dollars dans les contenus.

Pour bénéficier de cette nouvelle chaîne, il faut redémarrer le Player. Toutes les Freebox sont concernées par cette nouveauté, y compris OQee. D’autres annonces sont à venir…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox