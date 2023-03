Free signe avec Discovery et intègre gratuitement une de ses chaînes iconiques sur Freebox TV

Free renforce son bouquet TV basique avec le lancement aujourd’hui de la chaîne Discovery Science, sans surcoût.

Un gros coup pour Free, le FAI signe un accord de distribution avec Discovery. Univers Freebox vous annonçait le 14 mars le lancement de plusieurs nouveautés ce mercredi sur Freebox TV, la première et pas des moindres, est l’arrivée de la chaîne scientifique de référence à savoir Discovery Science, dès aujourd’hui incluse gratuitement pour tous les abonnés Freebox sur le canal 64. A l’heure où nous écrivons ces lignes, la chaînes M6 Music est diffusée sur ce canal, mais un nouveau plan de service sera déployé dans la journée.

Discovery Science n’est pas une chaîne réservée à une élite scientifique, bien au contraire, puisqu’au travers de contenus de grande qualité elle vulgarise la science et permet à chacun de comprendre, de façon souvent ludique, le monde qui nous entoure et ce que nous réserve l’avenir.

C’est la première fois que Free reprend directement dans son offre une chaîne du groupe Discovery. L’opérateur a toutefois proposé il y a quelques années les chaînes du groupe américain dans l’offre TV by Canal, incluse dans certaines offres Freebox (Révolution et maintenant Delta et Delta-Pop). Mais ces dernières avaient été retirées suite à un accord d’exclusivité signé avec SFR.

Discovery Science donne une toute autre définition de la science en la sortant des laboratoires et des salles de classe pour la rendre amusante, intéressante mais toujours aussi pertinente. Pendant que certains parlent de solutions, de tests et d’hypothèses, la chaîne préfère jouer avec des robots, des explosions et des hybrides. Ses programmes allient le divertissement à l’éducation pour mettre la science à la portée de tous. La chaîne partage de nouvelles idées, des innovations et des avancées technologiques.

L’année dernière, Discovery a finalisé l’acquisition de Warner Media auprès de l’opérateur américain AT&T pour environ 40 milliards de dollars. Cette fusion a vu naître une nouvelle société nommée Warner Bros Discovery, laquelle lancera son “Pass Warner” dès demain sur Prime Vidéo avec 12 chaînes et tous les contenus de HBO.

Pour bénéficier de Discovery Science, il faut redémarrer le Player. Tous les modèles de Freebox sont concernés et bien sûr OQee, qui permet donc d’avoir accès à la chaîne en mobilité. Plusieurs autres annonces concernant Freebox TV vont être faites ce matin et tout au long de la journée.

