Iliad : 1er recruteur mobile en Italie pour la 5ème année consécutive, à pas de géant en Pologne

Si Iliad/Free signe de très bonnes performances dans l’Hexagone, ses deux opérateurs italiens et polonais ne sont pas en reste avec de solides résultats commerciaux sur ces deux territoires et un chiffre d’affaire en croissance.

Iliad, c’est Free mais pas seulement. Présente de l’autre côté des Alpes avec la marque Iliad et en Pologne avec Play, racheté en 2020, la maison-mère de l’opérateur a également performé à l’étranger. Dans la présentation de ses résultats pour l’année 2022, elle annonce ainsi une hausse de chiffre d’affaires sur ces deux territoires, parmi les plus concurrentiels en Europe, et plusieurs évolutions notables.

Iliad Italia, 1er recruteur de nouveaux abonnés sur le mobile et cela se voit

Sur l’année 2022, la branche italienne a réussi à recruter 1.06 millions d’abonnés mobile dont 224 000 au 4ème trimestre, dans un marché qui reste encore très concurrentiel, pour atteindre une part de marché estimée à 12%. Rien de neuf pour l’opérateur, puisqu’il s’agit du 19ème trimestre en tant que leader des recrutements sur le marché mobile. De plus, sa base d’abonné fibre a augmenté pour atteindre les 109 000 détenteurs d’une offre fixe réalisée par Iliad à la fin de l’année.

La maison-mère de Free prévoit d’ailleurs une amélioration de ce chiffre grâce à l’élargissement du marché adressable permis par deux accords signés avec Fibercop et Fastweb pour atteindre davantage de foyers raccordables à la fibre. Le tout, couplé au déploiement déjà en cours via le partenariat initial signé avec OpenFiber.

Ces performance se traduisent ainsi par un chiffre d’affaires en hausse de 15.5% sur l’année 2022 pour atteindre 927 millions d’euros et une multiplication par 2.7 de l’EBITDAaL avec une marge proche de 23%.

Play est également très en forme

Iliad entend devenir le premier opérateur alternatif en Pologne à terme notamment grâce au rachat de UPC Polska, qui produit ses premiers résultats clairement visibles. Malgré une baisse des coûts de terminaisons mobiles en Pologne au 1er janvier 2022, le chiffre d’affaires d’Iliad en Pologne a progressé de 22.3% sur l’année pour atteindre 8.9 milliards de zlotys (1.895 milliards d’euros) dont 2.4 milliards pour le 4ème trimestre. La progression est donc très forte dans un contexte très particulier

Des résultats financiers notables malgré des ventes moins importantes sur le 4e trimestre sur le mobile (+1000), dans un contexte où la base de cartes prépayées a diminué de 89000 abonnés (contre 90 000 nouveaux forfaits souscrits). A noter également une hausse de l’ARPU Mobile facturé aux abonnés polonais sur la fin d’année avec +4.7% au 4ème trimestre, soit un revenu de 29.2 zlotys par abonné. Contrairement à la croissance italienne basée majoritairement sur le recrutement, celle de Play est davantage portée par le lancement de nouvelles offres plus onéreuses et plus complètes, explique le directeur financier du groupe. Sur le fixe, la base de clients continue d’évoluer de manière régulière avec 48 000 nouveaux abonnés recrutés au 4ème trimestre. Les services fixes représentent par ailleurs 1.4 milliards de zlotys (298 millions d’euros) du chiffre d’affaires.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox