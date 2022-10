Iliad fait équipe avec un concurrent italien pour proposer son offre fibre à plus de 10 millions de foyers

Après un lancement sur le fixe en début d’année, Iliad annonce un tout nouveau partenariat avec Fastweb pour proposer plus rapidement son IliadBox à travers l’Italie.

Les offres fibre d’Iliad seront plus rapidement accessible à de nombreux italiens. Fastewb et Iliad annoncent aujourd’hui avoir signé un accord pour permettre à l’opérateur de proposer ses IliadBox à plus de 10 millions de logements d’ici début 2023.

Une nouvelle pierre à l’édifice des différents investissements réalisés par le cousin italien de Free, qui a déjà signé d’autres partenariats en ce sens, notamment avec Telecom Italia en août 2021. De quoi consolider sa présence sur le marché de la fibre FTTH en Italie en se reposant sur ces deux réseaux. De son côté, Fastweb décroche pour sa part un nouveau client important pour ses offres de gros. D’ici 2025, FastWeb entend avoir raccordé plus de 14.5 millions de foyers en fibre optique de l’autre côté des Alpes.

Benedetto Levi, PDG d’Iliad en italie, affirme être “très satisfait” de cet accord considéré une étape importante dans l’optique d’offrir “aux utilisateurs le meilleur service de connectivité par fibre optique dans des régions toujours plus vastes du pays“. Pour rappel, Iliad a lancé sa “révolution” sur la fibre en Italie le 25 janvier dernier, en proposant une Freebox Pop rebaptisée à petit prix.

Lors du lancement, l’opérateur annonçait une disponibilité pour 7.4 millions de foyers, avec cet accord, la nouvelle box pourrait donc s’installer plus rapidement dans les foyers. Au premier juillet 2022, l’opérateur comptait 68000 abonnés à son offre.

