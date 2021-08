Iliad et Telecom Italia signent un accord important sur la fibre en Italie

A quelques encablures de son lancement sur le fixe, Iliad continue d’investir en Italie afin de contribuer à la numérisation du pays avec la volonté de proposer des offres avec une connectivité fibre, simples et transparentes.

La fibre en Italie, cela avance. Le Groupe TIM et Iliad annoncent ce 9 août la signature d’un accord qui permettra le développement des accès FTTH dans le pays. “Les parties ont en effet défini la participation d’Iliad au projet de co-investissement sur le réseau FiberCop, société du groupe qui réalise le réseau d’accès secondaire en fibre optique jusqu’aux habitations”, annonce Telecom Italia.

Cette adhésion d’Iliad à cette offre de co-investissement fait emboîte le pas à d’autres rapprochement avec des opérateurs nationaux, comme Fastweb et l’accord en cours de finalisation avec Tiscali. Cet idylle confirme selon TIM “la validité du plan d’investissement de FiberCop qui assurera la couverture FTTH de 75 % des zones grises et noires du pays d’ici 2025.”

Judicieux, ce modèle de co-investissement permet à tous les opérateurs intéressés de participer au développement de la fibre optique en Italie “dans un cadre de concurrence infrastructurelle”. En somme, l’opération vise à réduire de la fracture numérique en Italie, en accélérant la migration des clients ADSL vers la fibre. De plus, elle permettra aux foyers et aux entreprises de disposer de débits supérieurs à 1 Gigabit par seconde.

Iliad Italia reste toutefois pour l’heure très discret sur la nature de se son offre, à première vue armée pour conquérir un marché moins concurrentiel que celui du mobile dans le pays. “Notre offre sera claire et transparente, comme dans le mobile”, affirmait son directeur général Benedetto Levi à la fin de l’année 2020. L’opérateur souhaite d’ailleurs un déploiement très rapide du réseau fibre unique italien . “La priorité est que la fibre atteigne les foyers et le plus rapidement possible. Tout ralentissement serait nuisible. Depuis le premier confinement, la demande de services de téléphonie fixe a considérablement augmenté. Nous avons des attentes élevées sur le lancement de notre offre”, explique-t-il. Pour séduire après l’été, Iliad Italia lancera une Freebox rebaptisée Iliadbox.