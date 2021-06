Iliad dément le débit à 5 Gbps pour sa Freebox en Italie

A quelques mois de son lancement dans le fixe, l’opérateur italien de la maison-mère de Free était soupçonné de vouloir proposer un débit allant jusqu’à 5 Gbps par secondes de l’autre côté des Alpes.

Que réserve donc Iliad pour son arrivée sur les box ? On sait que son lancement sur le marché fixe a été retardé de quelques mois dû à la crise sanitaire. Son offre inclura normalement la Freebox Pop, ce qui a poussé les fans de l’opérateur à penser qu’Iliad préparait une offre avec au moins 5 Gbps en débit descendant.

Une théorie étoffée par nos confrères un speedtest publié sur un forum italien, déniché par nos confrères d’UniversoFree. D’après les utilisateurs du forum, le speedtest provient d’un employé d’Iliad et aurait été réalisé dans un domicile où une ligne fibre serait actuellement testée par l’opérateur. Sur la capture, c’est un débit quasi-symétrique qui est proposé.

Cependant, les attentes ont été douchées pour l’instant pour les italiens. Le service de presse d’Iliad a en effet démenti l’authenticité de ce speed test. Cependant, d’après les informations de nos confrères, des lignes sont bel et bien en test actuellement, et UniversoFree envisage la possibilité qu’Iliad garde un as dans sa manche.

Il faut dire que l’idée était plausible en effet, puisque le réseau Open Fiber sur lequel Iliad et tous les autres opérateurs s’appuient permet par exemple une possibilité de lancer une offre symétrique XGS-PON jusqu’à 10 Gbps.