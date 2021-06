Un nouveau service VOD gratuit désormais disponible pour les abonnés Freebox Pop et mini 4K

Un service VOD débarque sur Molotov. Il est gratuit et vous pouvez l’installer sur Freebox Pop et mini 4K.

Molotov propose à tous ses utilisateurs un nouveau service de vidéo à la demande gratuit.

Créé en 2002, il s’agit de Wild Side, filiale française du groupe Wild Bunch, société européenne indépendante de distribution cinématographique gérant un catalogue de plus de 2 200 titres.

Parmi eux, des classiques comme Guerre des Gang à Okinawa, des films de genre comme All cheerleaders die, des films d’auteur comme Kill List et des films de divertissement dont Windfighters : les guerriers du ciel. Le service met également en avant des incontournables dont Bad Lieutenant, Raid 2, Shadow Dancer, 7 psychopathes, Pandémie et Monster Boy.

Ce service est accessible aux abonnés Freebox mini 4K et Pop. Il suffit de télécharger l’application Molotov disponible sur le PlayStore du player et de s’y connecter. Wild Side Video est financé par la publicité. Le spot publicitaire s’affiche avant le lancement du contenu.