Smartphones : le Realme GT débarque en France, la famille Honor 50 se dévoile

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au menu : le Realme GT qui s’aventure dans l’Hexagone et les Honor 50 qui se dévoilent. Sans oublier le Motorola Defy avec sa conception robuste.

Realme lance son porte-étendard en France. La marque vient en effet d’annoncer la disponibilité du Realme GT dans l’Hexagone. Il coûtera 449 euros en version 8/128 Go et 599 euros en version 12/256 Go. Ce Realme GT propose le chipset Snapdragon 888, soit la meilleure plate-forme Qualcomm du moment. Les caractéristiques mentionnent un écran AMOLED 6,43 pouces FHD+ 120 Hz, un capteur photo 64 Mégapixels à l’arrière, un capteur photo 16 Mégapixels à l’avant, une batterie 4 500 mAh et une charge filaire en 65 Watts. Ce smartphone est d’ailleurs arrivé à la rédaction et nous en proposerons un test lundi prochain.

Honor vient d’annoncer trois smartphones. Pour l’instant adressés au marché chinois et devant arriver prochainement à l’international, il s’agit des modèles Honor 50 SE, Honor 50 et Honor 50 Pro. Le Honor 50 SE propose le chipset Dimensity 900, un écran IPS 6,78 pouces FHD+ 120 Hz, un capteur photo principal de 100 Mégapixels et une batterie 4 000 mAh avec une charge 66 Watts. Les Honor 50 et Honor 50 Pro partagent un chipset Snapdragon 778 et un quadruple capteur photo 108/8/2/2 Mégapixels au dos. Le modèle standard s’équipe d’un écran OLED 6,57 pouces 120 Hz, d’un capteur photo 32 Mégapixels, d’une batterie 4 300 mAh et d’une charge 66 Watts, tandis que le modèle pro bénéficie d’un écran OLED 6,72 pouces 120 Hz, d’un double capteur photo 32/12 Mégapixels à l’avant, d’une batterie 4 000 mAh et d’une charge 100 Watts.

Motorola et Bullitt ont annoncé un smartphone Motorola Defy. Ses certifications IP68 et MIL-STD-8010H annoncent un modèle taillé pour les conditions extrêmes. Dos texturé et dragonne amovibles sont même au programme. À côté de cela, on a un chipset Snapdragon 662, une batterie 5 000 mAh rechargeable en 20 Watts, un écran 6,5 pouces HD+, un stockage 64 Go et un capteur photo principal de 48 Mégapixels. Le Motorola Defy doit s’aventurer en Europe dans les prochaines semaines avec un prix indicatif de 329 euros.