Free commercialise un nouveau modèle de smartphone reconditionné

Après le départ du Galaxy S9 Duos reconditionné, Free Mobile accueille le Galaxy S9 Mono

Annoncé le 25 février 2018 par géant sud-coréen, le Samsung Galaxy S9 tient toujours la route aujourd’hui et dispose d’un écran 5,8 pouces Super Amoled HDR, d’une batterie de 300 mAh et d’un objectif 12 mégapixels à double ouverture (f/2,4 et f/1,5 laissant mieux passer la lumière et également capable de modifier la taille de l’iris du smartphone). Il vient de faire son retour dans la boutique Free Mobile avec une différence notable, il ne s’agit plus du “Duos” avec 2 cartes SIM mais du “Mono” avec une seule carte SIM donc. Le tarif est, lui, moins élevé puisqu’il est affiché à 289€ contre 319€ pour le modèle précédent

Reconditionné par le leader du secteur en France Recommerce, le Samsung Galaxy S9 Mono 64 Go, est nouvellement proposé par l’opérateur en grade A à 289€ en achat comptant mais aussi en 4 fois sans frais à 73€ à la commande puis 3 fois 72€. Il est aussi possible de l’acquérir en 24 fois sans frais, soit 97€ à la commande puis 24 fois 8€ sans frais.