Free repousse le lancement de sa Freebox en Italie

Iliad tempère ses ardeurs et lancera finalement ses offres fixes en Italie après l’été.

Du changement dans les objectifs de Free à l’international. Lors de la présentation de ses résultats trimestriels, la maison-mère de Free annonce retarder le lancement de la Freebox en Italie. Le lancement était prévu avant l’été de cette année, avec normalement la Freebox Pop en fer de lance. Le lancement de cette offre se fera finalement après l’été 2021. La raison évoquée est ni plus ni moins que la crise sanitaire actuelle, qui a poussé Iliad a “repousser de quelques mois” ce démarrage sur un nouveau marché, indique le patron de l’opérateur italien. Ce dernier affirme cependant encore ce matin que la demande reste forte de la part des italiens.

Pour rappel, l’opérateur italien ambitionne de s’adresser au marché des offres box, moins concurrentiel que celui du mobile dans le pays. “Notre offre sera claire et transparente, comme dans le mobile.” affirmait Benedetto Levi à la fin de l’année.

Quant à la fibre, l’opérateur souhaite un déploiement très rapide du réseau unique italien, rejoignant ses concurrents appelant à éviter un retour en arrière et à accélérer son déploiement dans tout le pays. “La priorité est que la fibre atteigne les foyers et le plus rapidement possible. Tout ralentissement serait nuisible. Depuis le premier confinement, la demande de services de téléphonie fixe a considérablement augmenté. Nous avons des attentes élevées sur le lancement de notre offre.” explique-t-il.