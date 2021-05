Free se prépare à lancer de nouvelles offres “à plus forte valeur ajoutée” sur le mobile

Free a de la suite dans les idées. L’opérateur prévoit de lancer de nouvelles offres mobiles.

Le combo smartphone et forfait a de l’avenir chez Free. Lors de la présentation de ses résultats trimestriels, le directeur général d’Iliad a annoncé la volonté de l’opérateur “d’adresser de nouveaux marchés sur le mobile, en France, avec le B2B et les offres à plus fortes valeur ajouté qui combinent services et terminal“.

Pour rappel, Free propose déjà des offres correspondant à cette description via des offres spéciales sur le site Veepee depuis près d’un an. Ces dernières consistent à proposer le forfait à 19.99€/mois et un smartphone offert, moyennant un engagement de 24 mois en retour. Le directeur général n’a pas précisé la teneur de ces futures offres et si elles correspondrait à ce qui se fait déjà sur le site de e-commerce, ni donné de date précise concernant le lancement de ces dernières. On peut cependant s’attendre à ce que ces propositions fassent partie intégrante de la “révolution mobile” promise par Xavier Niel depuis quelques années déjà.