Abonnés Freebox Pop et mini 4K : baisse de prix pour Amazon Music HD, toujours avec trois mois offerts

La firme de Jeff Bezos annonce un changement de sa grille tarifaire pour son service Amazon Music HD, pour atteindre le prix de son offre standard de streaming audio.

De la haute définition sur plus de 70 millions de titres mais aussi du Hi-Res sur quelques millions de morceaux, Amazon Music remanie aujourd’hui le tarif de son offre « Amazon Music HD » dans plusieurs pays, dont la France. Autrefois proposée à 14.99€/mois, cette offre lancée en fin d’année dernière dans l’Hexagone bascule désormais à 9.99€/mois, soit le prix de son offre “Amazon Music Unlimited”. Et il est possible de la découvrir gratuitement pendant trois mois.

Ce changement de tarif ne concerne pas que les nouveaux abonnés souscrivant dès aujourd’hui à la plateforme. Les anciens abonnés à la version classique voient également un basculement opérer pour bénéficier du contenu en HD, sans surcoût.

Concrètement, Amazon Music HD propose 70 millions de titres en qualité CD et des millions de titres supplémentaires en qualité ultra HD. De quoi en profiter sur un bon système de son ou via un très bon casque filaire haut de gamme.

Pour rappel, l’application Amazon Music est disponible sur Freebox Pop et mini 4K, et sur les appareils sous iOS et Android. Les abonnés Freebox Delta bénéficient déjà d’une offre de streaming musical incluse dans leur offre Amazon Prime intégrée à leur forfait.