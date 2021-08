Free Mobile annonce faire évoluer certains tarifs

Avis aux abonnés au forfait le plus musclé de Free Mobile voyageant aux Emirats Arabes Unis ou au Maroc, les tarifs changent.

Free envoie actuellement un mail aux abonnés à son forfait 150 Go pour les informer qu’à partir du 4 septembre 2021, “les tarifs des communications depuis les Emirats Arabes ainsi que les tarifs des communications depuis et vers le Maroc évoluent”.

Dans le détail, les nouveaux tarifs applicables au forfait mobile Free à compter de cette date sont affichés dans la nouvelle brochure tarifaire de l’opérateur.

Depuis les Emirats Arabes Unis

Appels vers les Emirats Arabes Unis, la France ou l’Europe : 1,00€/minute. A titre de comparaison, un appel vers la France était encore facturé 6€/min en septembre 2019.

Appel reçu : 1,00€/minute

SMS envoyé : 0,50€/SMS en baisse de 70 centimes en deux ans.

MMS reçu et envoyé : 1,00€/MMS, il fallait compter 9,6€ pour un MMS vers la France en 2019.

Data : 1,00€/Mo contre 18€/Mo en septembre 2019.

Depuis le Maroc

Appel vers un mobile au Maroc : 0,70€/minute

Depuis la France

Appel vers un mobile au Maroc : 0,70€/minute contre 0,54€ précédemment.

Pour rappel, le forfait musclé 4G/5G de Free Mobile à 19,99€/mois (15,99€ pour les abonnés Freebox et 9,99€ pour les clients Pop) permet de pérégriner avec 25 Go/mois en 4G, depuis plus de 70 destinations comme à la maison. Ce qui en fait le forfait le plus complet pour voyager à l’étranger à moins de 20 euros.