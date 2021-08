Free Center : “mon nom est un palindrome”

Free lance une nouvelle énigme autour l’ouverture à venir d’une nouvelle boutique.

Après l’inauguration fin juillet de sa 136e boutique à Limoges, Free poursuit les annonces dans le cadre du développement de son réseau de distribution. Ce lundi 9 août, l’opérateur en profite de lancer une nouvelle devinette sur Twitter afin de faire travailler les méninges des internautes. Alors dans quelle ville, Free a-t-il jété son dévolu cette fois. L’indice risque peut-être de donner du fil à retordre : “mon nom est un palindrome”.

Vers les 150 Free Centers d’ici la fin de l’année

Pour rappel, Free s’est donné pour objectif de passer le cap des 150 boutiques d’ici la fin de l’année et d’atteindre les 200 d’ici 2023. L’opérateur a récemment ouvert de nouveaux Free Centers à Alès, Châteauroux, Castres , Mâcon et Thionville et Paris, dans le 14e arrondissement. D’autres inaugurations sont prévues à Alençon, La Seyne-sur-Mer, Quimper, Saint-Malo, Arcueil, La Roche-sur-Yon, Nevers, Rouen, Le Mans et Périgueux Notez enfin qu’une carte interactive permet de trouver le Free Center, les bornes et les espaces Free Pro les plus proches de vous.