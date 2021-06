Free annonce l’ouverture prochaine d’un nouveau Free Center dans le Grand Paris

Les Free Centers pullulent en Île-de-France. Une nouvelle ouverture est attendue prochainement dans le centre commercial “La Vache Noire” à Arcueil dans le département du Val-de-Marne.

En pleine opération quadrillage de l’Hexagone avec son réseau de boutiques, Free prévoit d’être encore plus accessible à Paris et ses alentours où une vingtaine d’espaces de découverte et de vente sont recensés aujourd’hui.

Disposant déjà de 6 Free Centers dans la capitale, (Madeleine, Bastille, Commerce, Ternes, Montparnasse et Forum des Halles), l’opérateur s’implante également très largement dans les centres commerciaux en région parisienne ( Belle Epine, Velizy 2, Westfield, Créteil-Soleil, So Ouest, Qwartz etc). Et la liste va encore s’allonger puisque un nouveau Free Center sera inauguré dans les prochaines semaines au sein du centre commercial “La Vache Noire” à Arcueil, une commune située au sud de Paris. L’occasion pour Free de lancer ses recrutements.

Paris Sud : bientôt une boutique #Free au centre commercial La Vache Noire à #Arcueil.

Prêt à faire partie d'une équipe fantastique🤩 ? https://t.co/JNpNk0c24B pic.twitter.com/MSKva7N45g — Free Center (@Free_Center) June 24, 2021

D’autres ouvertures sont prévues dans les prochaines semaines, notamment à Limoges, Mulhouse, Alençon ou encore La Seyne-sur-Mer. Dans sa stratégie d’être au plus près de ses abonnés et prospects, Free prévoit de passer le cap le cap des 150 boutiques d’ici la fin de l’année et celui des 200 d’ici 2023. Pour rappel, l’opérateur propose une page et une carte interactive afin de trouver le Free Center, les bornes et les espaces Free Pro les plus proches de vous.