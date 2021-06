Free officialise le lancement de ses offres Freebox en fibre optique sur un réseau d’Orange

Après une phase de préouverture en mars dernier, Free annonce ce 24 juin le lancement de ses offres fibre sur le réseau d’initiative publique de Var Très Haut Débit opéré par Orange.

Après le RIP du Grand Nancy et de la Métropole de Chartes, Free poursuit sa stratégie de commercialisation de ses offres fibre sur tous les réseaux publics et privés de France, même ceux à faible part de marché. Les habitants desservis par le réseau de Var Très Haut Débit sont désormais éligibles à un abonnement Freebox en fibre optique. Aujourd’hui, 56 000 logements sont concernés mais d’ici 3 mois Free sera présent sur 100% des logements déjà déployés par le RIP, soit 100 000 logements. ” Nos offres FTTH sont par ailleurs déjà disponibles sur 346 000 logements en Zone Très Dense et en Zone AMII sur les agglomérations de Toulon, Draguignan et Fréjus. Au total, dans le Var, ce sont 400 000 foyers qui sont aujourd’hui éligibles à la Fibre Free”, se félicite l’opérateur.

La construction du réseau public du Var, opéré par Orange, va s’étaler jusqu’en 2023 pour apporter la fibre à près de 320 000 logements, commerces et entreprises.

Liste des communes éligibles aux offres de Free sur le RIP de Var THD.

Sainte-Maxime

Brignoles

Cogolin

Saint-Cyr-sur-Mer

Solliès-Pont

Bandol

Garéoult

Montauroux

Callian

Gassin

Saint-Tropez

Puget-sur-Argens

Grimaud

Tourrettes

La Croix-Valmer

Rocbaron

Le Luc Camps-la-Source

Forcalqueiret

La Cadière-d’Azur

Le Cannet-des-Maures

Solliès-Toucas

Verdelais

La Mole