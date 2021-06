Free annonce l’ouverture de sa 131e boutique dès demain

Et une de plus. Un Free Center verra le jour demain dans le centre ville de Mâcon.

Ne manquait plus qu’une boutique Free dans la préfecture du département de Saône-et-Loire. Ce sera chose faite ce vendredi 25 juin : “Demain, un nouveau Free Center ouvre ses portes à Mâcon ! L’équipe est prête à vous y accueillir en toute sécurité”, annonce l’opérateur cet après-midi sur son compte Twitter.

Une bonne nouvelle pour les abonnés et prospects de de cette ville de 33 000 habitants. Le Free Center le plus proche était situé jusqu’à présent à Bourg-En-Bresse à 37 km.

D’autres ouvertures sont prévues dans les prochaines semaines, notamment à Limoges, Mulhouse, Alençon ou encore La Seyne-sur-Mer. Dans sa stratégie d’être au plus près de ses abonnés et prospects, Free prévoit de passer le cap le cap des 150 boutiques d’ici la fin de l’année et celui des 200 d’ici 2023. Pour rappel, l’opérateur propose une page et une carte interactive afin de trouver le Free Center, les bornes et les espaces Free Pro les plus proches de vous.

Les trois missions d’un Free Center

Les boutiques de l’opérateur assurent 3 missions convergentes. La première est “d’élargir la base d’abonnés via le recrutement de nouveaux clients ou la conversion d’abonnés fixes existants vers le mobile et réciproquement”. Le seconde coule de source, à savoir “assurer une mission de Service Après-Vente auprès des abonnés existants et rassurer par la présence physique”. Et enfin de communiquer sur la marque Free en matérialisant sa présence à proximité des abonnés tout en promouvant l’intérêt de son offre.