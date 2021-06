Face à des ventes décevantes, Apple aurait stoppé la production de l’iPhone 12 mini

L’iPhone 12 mini ne rencontrerait pas le succès escompté. Voilà pourquoi Apple aurait ainsi décidé d’écourter sa carrière.

Si les Phone 12 ont permis à Apple de s’offrir une belle position sur le marché des smartphones, que ce soit en termes de revenus et de volumes, tous ne contribueraient pas la même manière au rayonnement de la firme à la pomme. Comme le montrait un récent rapport de Counterpoint, les iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro apparaissent ainsi dans le Top 10 des smartphones en termes de volumes. Point d’iPhone 12 mini, le plus petit modèle de la série, dans ce classement.

L’iPhone 12 mini ne fonctionnerait ainsi pas comme espéré par le géant américain et ne représenterait que 5 % des ventes de la famille iPhone 12. Voilà pourquoi Apple aurait, selon les analystes de TrendForce, décidé de stopper sa production de manière anticipée, avant la fin du second trimestre 2021 et surtout avant la fin du cycle de vie du produit.

Malgré cette déconvenue, Apple n’aurait pas totalement abandonné l’idée d’un successeur à ce smartphone proposant une configuration haut de gamme dans un format compact. Il faudra toutefois attendre l’annonce officielle des iPhone 13 pour en avoir le cœur net.

Source : GSMArena