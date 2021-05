Smartphones : double jackpot pour Apple et ses iPhone 12

Au cours du premier trimestre 2021, les derniers smartphones haut de gamme de la firme à la pomme ont généré le plus de volumes et capté le plus de revenus.

Voilà qui risque de faire des jaloux chez les rivaux d’Apple. D’après les derniers chiffres de Counterpoint, ceux pour le premier trimestre 2021, le géant de Cupertino est le constructeur dont les smartphones ont à la fois généré le plus de volumes et capté le plus de revenus.

Avec trois modèles de famille iPhone 12 (iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 et iPhone 12 Pro), Apple a en effet capté 32 % des revenus. Les trois même, mais dans un ordre différent, lui ont aussi permis de générer 12 % des volumes. La firme californienne parvient même à capter encore une part intéressante des revenus (3 %) et des volumes (2 %) avec son iPhone 11, soit la génération précédente dépourvue de la 5G. Son iPhone SE 2020 s’illustre, dans une moindre mesure, avec 1 % des revenus à son actif.

Seul Samsung arrive finalement à jouer sur les deux tableaux. Les modèles de sa famille Galaxy S21, positionnée sur le haut de gamme, ont permis au groupe sud-coréen de capter 6 % des revenus, tandis que les modèles Galaxy A12, Galaxy A21S et Galaxy A31, en entrée de gamme, ont représenté 3 % de volumes. Xiaomi apparaît uniquement dans le Top 10 des volumes grâce à trois modèles pour les petits budgets de sa marque Redmi.

De manière générale, 10 smartphones ont permis de capter 46 % des 113 milliards de revenus et 10 de générer 21 % des 354 millions de volumes.