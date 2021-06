Alain Weill quitte ses fonctions de PDG d’Altice et de SFR, place au changement

Altice France annonce une évolution de son management. Le fondateur de BFM et actuel PDG d’Altice France, Alain Weill, quittera ses fonctions le 1er juillet.

Une page se tourne. Vingt ans après la création de NextRadioTV (BFM, RMC) et seulement 6 années après sa vente à Altice, Alain Weill a décidé de changer d’air et de se consacrer à d’autres projets dans les médias et le digital. ” A ce titre, je reste d’ailleurs encore associé au groupe Altice qui est actionnaire de L’Express que je m’attelle à relancer”, indique-t-il dans un communiqué.

Alain Weill quittera ainsi, au 1er juillet 2021, ses fonctions de PDG d’Altice France et de SFR, remplacé par Grégory Rabuel, actuel directeur général de l’opérateur au carré rouge. De son côté, Arthur Dreyfuss, secrétaire général de SFR, passe aux manettes d’Altice médias.

“J’ai fait un choix en 2015 en me rapprochant d’Altice et de Patrick Drahi. C’est le meilleur choix que j’aurais pu faire, une alliance personnelle, entrepreneuriale et industrielle. En s’adossant à un acteur international majeur des télécoms, BFM et RMC ont créé les conditions de leur survie et de leur développement. Altice nous a donné les moyens d’investir, d’innover et de se développer et a apporté une expertise technologique indispensable à l’heure du numérique”, a déclaré Alain Weill aux salariés, avec le sentiment du travail accompli. “Les résultats exceptionnels de BFM, les progrès constants de RMC Découverte et de RMC Story, la relance de la radio RMC, la conquête de BFM Business, la stratégie plurimédia, le lancement de la plateforme digitale, l’explosion du replay et des podcasts, le développement en région, le dynamisme de la régie, la transformation globale du groupe média sont autant d’éléments témoignant de notre position de leadership et une fierté pour nous tous.”