Google : les applications de la firme sont hors service pour certains utilisateurs, à cause d’une mise à jour

À cause d’une mise à jour, de nombreux utilisateurs ne peuvent plus lancer les applications Google, Discover, Lens, Assistant et Podcasts. Il existe cependant quelques solutions temporaires pour faire fonctionner les applications Google en attendant que la firme communique au sujet de ce problème.

Google a lancé hier la nouvelle version de son application 12.23.16.23. Son déploiement cause en réalité quelques soucis. En effet, cette mise à jour a donné lieu à des plantages au sein des smartphones Android qui l’ont effectuée et a rendu de nombreuses applications inutilisables, notamment celles de Google.

Même si l’application Google a été dissociée des Google Play Services, elle reste indispensable pour que les applications Assistant, Discover, Lens, Podcasts ou encore Android Auto puissent fonctionner correctement. Depuis la dernière mise à jour, l’application Google plante à répétition et de nombreuses applications ne peuvent plus fonctionner.

Il existe une solution temporaire en attendant que la firme de Mountain View communique au sujet de ce problème. Il suffit de se rendre sur le Google Play Store, de rechercher Google et de rejoindre le programme bêta tout en bas de la page.

Vous obtiendrez alors sur la version bêta 12.24 de Google qui permettra le bon fonctionnement des applications Google. Il est également possible de rétrograder en téléchargeant une ancienne version de Google.

Le géant du Web devrait prochainement proposer une solution afin de régler le problème.

Source : 9To5Google