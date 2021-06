TF1 s’allie avec Leboncoin pour des publicités ciblées

Alors que la pub segmentée en est à ses balbutiements, TF1 fait équipe avec le géant français des petites annonces pour proposer des pubs bien plus locales et régionales.

Une alliance importante sur un marché très nouveau. Pour rappel, depuis l’été dernier, la publicité segmentée télévisuelle est autorisée sur nos petits écrans. Cette dernière permet de proposer des campagnes différenciées en fonction de divers critères comme l’âge, la catégorie sociale ou le lieu où se trouvent les téléspectateurs. TF1 s’est ainsi lié à la régie publicitaire de Leboncoin pour qu’elle puisse proposer à leurs annonceurs locaux et régionaux la possibilité de diffuser des spots sur les chaînes du groupe.

Un changement d’univers explique la directrice de de TF1 Publicités. Les deux groupes sont “très complémentaires notamment en ce qui concerne l’audience touchée. On vend beaucoup de campagnes nationales. “Avec ce partenariat, TF1 peut ainsi s’adresser aux ” entreprises dont le périmètre d’action est de petite taille et qui n’auraient pas forcément songé à communiquer via un spot télé“. Afin de faciliter l’adoption de ce nouveau canal, la chaîne créera également un service aidant les petites entreprises pour concevoir leur sport TV, moyennant 1 200€ comme prix de départ.

A travers ce contrat exclusif entre les deux chaînes, les annonceurs pourront également acheter des display sur le site français de petites annonces, avec des packs comprenant spot TV et affichage web à partir de 3200 euros. Les premières offres seront commercialisées à partir du mois d’octobre. Pour rappel, le groupe audiovisuel a déjà diffusé une trentaine de campagnes pour ses publicités segmentées, exclusivement sur les box d’Orange et Bouygues Telecom pour l’instant. D’après les informations des Echos, les discussions sont toujours avec SFR et Free, ce dernier étant, pour l’instant, le seul opérateur n’ayant pas annoncé d’accord de ce type.