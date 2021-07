Free annonce l’ouverture dès demain de son 132e Free Center

Après Semécourt non loin de Metz, Free s’apprête à inaugurer ce 2 juillet une nouvelle boutique en Moselle, cette fois à Thionville.

Free continue de quadriller le territoire avec son réseau de distribution en visant les centres commerciaux mais aussi les villes moyennes. Dès demain, l’opérateur comptera pas moins de 3 boutiques dans le département de la Moselle avec une nouvelle ouverture, la 132e, à Thionville, commune de 40 000 habitants. Les abonnés et prospects pourront dès demain se rendre dans cette nouvelle boutique, située au sein de centre commercial Carrefour Geric, rue du Maillet.

Demain, une nouvelle boutique Free ouvre ses portes à #Thionville !

L’équipe est prête à vous y accueillir en toute sécurité !

Retrouvez l'ensemble de nos boutiques ici ➡️https://t.co/sEENgVv4wO pic.twitter.com/CqZCXK6Si2 — Free (@free) July 1, 2021

D’autres ouvertures sont prévues dans les prochaines semaines, notamment à Limoges, Alençon ou encore La Seyne-sur-Mer et Arcueil au sud de Paris. Free prévoit de passer le cap le cap des 150 boutiques d’ici la fin de l’année et celui des 200 d’ici 2023. Pour rappel, l’opérateur propose une page et une carte interactive afin de trouver le Free Center, les bornes et les espaces Free Pro les plus proches de vous. Une précédente ouverture a lieu la semaine dernière à Mâcon.

Les trois missions d’un Free Center

Les boutiques de l’opérateur assurent 3 missions convergentes. La première est “d’élargir la base d’abonnés via le recrutement de nouveaux clients ou la conversion d’abonnés fixes existants vers le mobile et réciproquement”. Le seconde coule de source, à savoir “assurer une mission de Service Après-Vente auprès des abonnés existants et rassurer par la présence physique”. Et enfin de communiquer sur la marque Free en matérialisant sa présence à proximité des abonnés tout en promouvant l’intérêt de son offre.