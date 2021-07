DuckDuckGo talonne Google mais sans pister ses utilisateurs

DuckDuckGo est un moteur de recherche qui s’oppose à Google dans sa façon de fonctionner. À l’instar de la firme de Mountain View, le moteur de recherche créé en 2008 préserve la vie privée de ses utilisateurs.

DuckDuckGo a le vent en poupe. Les débats sur la récolte de données des utilisateurs sur le web et via les applications ne manque pas depuis 2020. Le moteur de recherche bénéficie de cet attrait des utilisateurs pour la protection de leur donnée et enregistre plus de 50 millions de téléchargements en 12 mois, un score jamais atteint même en cumulant les téléchargements de ces dernières années.

Le trafic du moteur de recherche annonce une hausse de 55% et annonce être le moteur de recherche occupant la seconde place du podium aux États-Unis, Canada, Australie et Pays-Bas.

“Nous ne suivons pas nos utilisateurs, nous ne pouvons donc pas dire avec certitude combien nous en avons, mais sur la base des estimations de parts de marché, des nombres de téléchargements et des enquêtes nationales, nous pensons qu’il y a entre 70 et 100 millions d’utilisateurs de DuckDuckGo“, peut-on lire sur le site officiel du moteur de recherche.

D’ailleurs, DuckDuckGo ne va pas s’arrêter en si bon chemin et va proposer une panoplie de services créés pour protéger les données des utilisateurs. “Nous sommes ravis de commencer à déployer des fonctionnalités de confidentialité supplémentaires dans notre pack de confidentialité tout-en-un. Dans quelques semaines, DuckDuckGo Email Protection sera disponible en version bêta, ce qui offrira aux utilisateurs plus de confidentialité sans avoir à obtenir une nouvelle boîte de réception. Plus tard cet été, le blocage des trackers d’applications sera disponible en version bêta pour les appareils Android, permettant aux utilisateurs de bloquer les trackers d’applications et offrant plus de transparence sur ce qui se passe dans les coulisses de leur appareil”, précise la société.

Avant fin 2021, une nouvelle version de bureau de l’application sera déployée et pourra être utilisée en navigateur principal.

Source : DuckDuckGo