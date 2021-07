Clin d’oeil : coupé du monde, un village porte plainte contre Bouygues Telecom pour “mise en danger d’autrui”

Une antenne mobile mène la vie dure aux habitants d’un village français. Au point de porter plainte contre Bouygues Telecom pour un motif inédit.

Installée en 2007 pour résorber une zone blanche, un site multi-opérateurs installé par Bouygues Telecom n’a pas connu de pépins jusqu’en 2019, mais depuis les habitants de Le Rialet, commune de quelques 50 âmes située dans le Tarn, sont régulièrement privés de réseau et d’internet mobile. Habitués à privilégier leur smartphone à leur ligne fixe, il leur faut parfois se déplacer à plusieurs kilomètres pour appeler, ou recevoir un mail.

Très pénible aussi pour la maire, lui-même agriculteur, l’élu éprouve le plus grand mal à travailler dans des conditions décentes. L’économie locale est également impactée. Autre problème d’importance, l’impossibilité de passer des appels d’urgence, de quoi remettre en cause la sécurité dans le village. Ce ras-le-bol général a engendré un dépôt de plainte contre Bouygues Telecom à la gendarmerie de Saint-Amans Soult, révèle le Journal d’Ici. “La situation ne peut plus durer, il faut trouver une solution, c’est un minimum”, martèle le maire.