Comment fibrer l’un des plus beaux villages de France, malgré les contraintes

Le village d’Eus est désormais totalement fibré. Malgré les contraintes liées au site, Axione y a en effet fini le déploiement du très haut débit.

Haut lieu touristique situé dans le département des Pyrénées-Orientales, en région Occitanie, il est considéré comme l’un des trois plus beaux villages de France. “Eus est désormais aussi l’un des plus connectés”, annonce fièrement Axione, tout en félicitant ses équipes. Fin juin, l’opérateur d’infrastructures a en effet finalisé les travaux de déploiement de la fibre optique, dont il avait la charge dans le cadre d’un RIP (Réseau d’Initiative Publique), dans cette commune de quelques centaines d’âmes.

Et ça n’était pas gagné d’avance avec des contraintes liées au site construit à flanc de colline et situé à 349 mètres d’altitude. Le déploiement a été réalisé en deux phases. Après s’être occupé de la partie sud d’Eus relativement accessible, Axione a débuté les travaux dans le centre historique du village. Les escaliers, pentes et dévers importants ont en effet complexifié la tâche. Il a ainsi fallu déployer 15 échafaudages de 10 mètres de hauteur dans le village.