Free dévoile un futur Free Center

Un nouveau Free Center ouvrira ses portes prochainement à Alençon.

Après avoir inauguré hier une seconde boutique à Amiens, l’opérateur de Xavier Niel annonce ce matin l’ouverture prochaine d’un nouveau Free Center à Alençon, préfecture du département de l’Orne, située en région Normandie. Une bonne nouvelle pour les abonnés et prospects de cette commune de plus de 67 000 âmes. Le Free Center le plus proche se situe aujourd’hui dans la ville du Mans, à 55 km. Les recrutements de managers et conseillers sont d’ores et déjà lancés.

Après 14 boutiques ouvertes le mois dernier, l’opérateur de Xavier Niel continue sur sa lancée en prévoyant d’ajouter à son réseau prochainement une boutique à Limoges. Aujourd’hui, Free dispose de 128 Free Centers au quatre coin de la France avec l’ambition de passer le cap des 200 d’ici 2023. Pour rappel, il propose une page et une carte interactive afin de trouver le Free Center, les bornes et les espaces Free Pro les plus proches de vous.