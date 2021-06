Clin d’oeil : les “bonnes idées originales” mais foireuses d’un internaute, Canal+ joue le jeu et ne tombe pas dans le panneau

Bien tenté, mais non. Ces propositions de contenus originaux n’ont pas fait mouche auprès de Canal+. Ayant flairé le piège tendu par un internaute, il a tout de même joué le jeu.



“C’est avec intérêt que nous avons pris connaissance de vos propositions de créations originales, pour lesquelles nous ne pouvons toutefois donner suite”. Dans un courrier daté du 27 mai 2021, Canal+, et plus précisément son service création originale, répond à la négative aux suggestions de contenus faites par un internaute blagueur.

La filiale de Vivendi commence par souligner le fait que l’internaute s’est trompé de destinataire et qu’il devrait plutôt s’adresser aux sociétés de production. C’est d’ailleurs avec ces dernières qu’échange Canal+, pas avec les particuliers. Elle en profite aussi pour distiller quelques conseils à propos des contenus proposés, afin d'”éviter de futures déconvenues”. Ils risquent en effet de faire un flop, soit par le manque d’originalité flagrant, soit en raison de la thématique abordée.

Et pour cause puisque l’internaute propose une série “Les copains” mettant en scène six amis parisiens nommés Russ, Rachel, Joël, Bibi, Monique et Jean-Barnabolphe, dont la vie oscille entre les appartements de chacun et un café. De quoi rappeler une célèbre série américaine. La missive s’interroge en outre sur le nom du dernier protagoniste : “la logique nous ayant échappé pour celui-ci”. Autre idée douteuse, et au titre lui aussi très inspiré : “Les experts comptables – Vésoul” racontant les enquêtes d’experts comptables à la recherche d’erreurs dans les bilans annuels des entreprises de Haute-Saône. Pas sûr que le suspens soit à son comble et l’audience au rendez-vous. Canal+ émet enfin quelques doutes au sujet d’une série inspirée de l’univers Marvel et DC Comics mettant en scène le super-héros Mega Teub Man doté d’un pouvoir d’extension de pénis et le cruel Chibrator.

Voilà qui explique, aux yeux de notre professeur agrégé poly-disciplines faussement furieux, le succès de l’Américain Netflix. On attend donc avec impatience l’avis expert de ce dernier concernant les créations originales en question.