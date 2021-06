Iliad : Xavier Niel quatre ans de plus à la présidence du conseil d’administration et une nouvelle arrivée

Trois administrateurs dont Xavier Niel renouvelés pour une durée de quatre ans et une nouvelle entrante, Esther Gaide.

Tenue exceptionnellement à huit clos ce mercredi 2, pandémie oblige, l’assemblée générale mixte d’Iliad rend public aujourd’hui son compte-rendu A l’issue de celle-ci, Xavier Niel, fondateur et actionnaire majoritaire du groupe, a vu son mandat de président du Conseil d’administration être prolongé de quatre ans avec 97,47% des voix. Les mandats d’administrateurs de Bertille Burel, fondatrice de Wonderbox, et Virginie Calmels, présidente-fondatrice du mouvement DroiteLib et ancienne première adjointe au maire de Bordeaux, ont également été renouvelés.

Dans le même temps, le Conseil d’administration a accueilli Esther Gaide, en qualité de nouvel administrateur. Diplômée de l’ESSEC et expert-comptable, elle a notamment officié chez Bolloré. Entre 1996 et 2006, elle occupe successivement des postes de directrice financière dans différentes division du groupe. En 2006, elle rejoint Havas pour devenir par la suite directrice financière adjointe et DRH du groupe pendant cinq ans. Esther Gaide signera ensuite chez Technicolor (ex-Thomson). Depuis 2018, elle occupe le poste de directrice financière d’Elior Group.

Déterminant les orientations de l’activité d’Iliad et veillant à leur mise en œuvre et aux intérêts de ses actionnaires, le Conseil d’administration du groupe est désormais composé de onze membres dont cinq administrateurs indépendants et deux administrateurs représentant les salariés. Le taux de représentation des femmes au sein du Conseil d’administration s’élève à 44 %.

.

Source : Iliad, Correspondance économique.