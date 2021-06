Free annonce la signature d’un accord-cadre avec TDF, ses offres fibre vont débarquer sur 4 nouveaux réseaux

C’est officiel, Free proposera prochainement ses offres commerciales sur les réseaux fibre optique de TDF.

Il fallait s’en douter. Quelques jours seulement après avoir commencé à rendre éligibles de premiers abonnés Freebox à la fibre sur le réseau Yvelines Fibre opéré par TDF, Free annonce ce matin la signature d’un contrat-cadre avec l’opérateur d’infrastructure via la société IFT (Investissement dans la Fibre des Territoires) codétenue par Iliad et infraVia. Engagées il y a quatre ans, les négociations ont donc pris du temps. En face, Bouygues Telecom a été le plus rapide en trouvant un terrain d’entente dès 2017 contre 2019 pour Orange.

A l’heure actuelle, TDF opère quatre réseaux et permettra à 735 000 foyers et entreprises de bénéficier de la fibre via ses filiales : Val d’Oise Fibre (85 000 prises), Yvelines Fibre (100 000 prises), Val de Loire Fibre (Indre-et-Loire, Loir-et-Cher : 320 000 prises), Anjou Fibre (Maine-et-Loire : 230 000 prises).

“Les travaux d’aménagement ont déjà commencé sur le réseau Yvelines Fibre qui sera le premier à bénéficier de l’arrivée de Free”, précise un communiqué. L’opérateur de Xavier Niel ambitionne d’être présent à la fin de l’été sur les autres réseaux opérés par TDF : Val de Loire, Anjou Fibre puis Val d’Oise.

Pour Free, cet accord s’inscrit dans le cadre de sa stratégie d’investissement dans les réseaux, que ce soit dans les réseaux d’initiative publique qu’en zone AMII. Avec sa filiale IFT, le groupe annonce avoir investi plus d’un milliard d’euros dans la fibre sur les 18 derniers mois. L’ambition est toujours la même, être présent sur tout le territoire rapidement. Le FAI compte aujourd’hui deux tiers de ses abonnés hors Zone Très Dense (ZTD).

Thomas Reynaud, directeur général de la maison-mère de Free a déclaré : « Par ce nouvel accord, nous confirmons notre stratégie de co-investissement à long terme dans les réseaux Fibre qui permet au Groupe de couvrir aujourd’hui 21 millions de foyers en Fibre optique en France et de rendre la Fibre accessible au plus grand nombre avec des offres identiques pour tous et disponibles dans tous les territoires ». L’opérateur boucle la boucle avec des accords trouvés avec les plus grands opérateurs d’infrastructure comme Altitude, Covage, Axione, Orange et SFR Collectivités.