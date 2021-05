Free commence à proposer ses offres fibre sur un nouveau réseau

Après des mails envoyés aux abonnés, les offres fibre de Free commencent à apparaître sur le RIP d’Yvelines Fibre.

Un accord semble bel et bien s’être signé entre TDF et l’opérateur de Xavier Niel. En début de semaine, nous vous relations l’arrivée de mails annonçant aux futurs abonnés l’arrivée des offres fibre de Free sur un RIP de TDF. D’après les investigations de BusySpider, ces offres sont déjà présentes dans plusieurs villes desservies par le RIP.

Plus précisément, des adresses éligibles ont été repérées dans les villes de Maule, Chevreuse, Freneuse, Vaux-sur-Seine, Ecquevilly, Neauphle-le-Château, Hardricourt ou Gambais. Cependant, à l’heure actuelle, aucune officialisation d’un quelconque accord entre Free et TDF. Dans le cas présent, le RIP concerné dessert le Val d’Oise, les Yvelines, l’Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et le Maine-et-Loire.



Fin mars, Yvelines Fibre a lancé une opération innovante en partenariat avec La Poste. Baptisée “plaques immeubles”, celle-ci a pour objectif d’informer sur l’éligibilité de votre logement à la fibre optique.

“Lors de sa tournée habituelle, votre facteur posera dans votre hall d’immeuble une plaque Yvelines Fibre depuis laquelle vous pouvez scanner le QR code qui vous permet d’accéder directement au site internet yvelinesfibre.fr. En indiquant votre adresse , vous y découvrirez les fournisseurs d’accès à Internet commercialisant leurs offres”, annonce un communiqué. Cette opération concernait à son lancement 337 immeubles de plus 4 logements dans 32 communes du département.