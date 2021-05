Free va enfin lancer ses offres fibre sur un 1er réseau de TDF, en route vers l’officialisation d’un accord

L’opérateur de Xavier Niel envoie actuellement un mail à certains de ses abonnés desservis par le réseau d’initiative publique d’Yveline Fibre. Une zone opérée par TDF.

Un contrat cadre a-t-il enfin été signé entre Free et TDF ? En négociations depuis 2018, l’opérateur d’infrastructure alternatif et celui de Xavier Niel n’ont toujours pas officiellement annoncé avoir trouvé un point d’entente permettant l’arrivée des offres fibre de Free sur les RIP opérés par TDF, à savoir les zones peu denses de cinq départements : le Val d’Oise, les Yvelines, l’Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et le Maine-et-Loire.

D’après certaines remontées et nos constatations, de premiers foyers seront prochainement éligibles à un abonnement Freebox en fibre optique directement sur le réseau d’Yveline Fibre. L’opérateur envoie par exemple actuellement un mail à ses abonnés localisés à Saint-Iliers-Le-Bois. “Nous avons le plaisir de vous annoncer que la Fibre est actuellement en cours de déploiement dans votre ville”, annonce l’opérateur. Selon la carte de déploiement de la fibre de l’Arcep, cette commune est bien située dans une zone peu dense déployée par la filiale de TDF.

Fin mars, Yveline Fibre a lancé une opération innovante en partenariat avec La Poste. Baptisée “plaques immeubles”, celle-ci a pour objectif d’informer sur l’éligibilité de votre logement à la fibre optique.

“Lors de sa tournée habituelle, votre facteur posera dans votre hall d’immeuble une plaque Yvelines Fibre depuis laquelle vous pouvez scanner le QR code qui vous permet d’accéder directement au site internet yvelinesfibre.fr. En indiquant votre adresse , vous y découvrirez les fournisseurs d’accès à Internet commercialisant leurs offres”, annonce un communiqué. Cette opération concernait à son lancement 337 immeubles de plus 4 logements dans 32 communes du département.