Freebox : une nouveauté attendue débarque enfin sur Amazon Prime Video

Lancée il y a à peine un an, la création de profils se personnalise sur le service de SVoD d’Amazon. Il est désormais possible de choisir son avatar.

Utiles et jusqu’à six par compte, les profiles Prime Video permettent d’accéder à des recommandations, au suivi des saisons des séries et à une liste de favoris spécifiques en fonction de l’activité de chacun. Après une arrivée progressive sur navigateur, mobile et box l’année dernière, cette fonctionnalité évolue enfin aujourd’hui.

Il est dès à présent possible de choisir son avatar. Pour ce faire, il faut passer par la version navigateur ou sur la version iOS par exemple. Dans la rubrique “modifier profils”, il suffit de cliquer sur “modifier l’icône” pour accéder à de nombreux choix entre les “classiques”, “Animaux”, “Humeurs” et “Archétypes”.