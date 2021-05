Xavier Niel élu 5e patron préféré des Français, Martin Bouygues et Stéphane Richard dans le top 20

Le célèbre magazine économique américain lance son nouveau Top 20 des patrons français les plus appréciés dans l’hexagone. Xavier Niel, Martin Bouygues et Stéphane Richard y figurent.

En partenariat avec Insightquest, un cabinet de conseil marketing dédié au pilotage de marque et à l’expérience clients, Forbes a dévoilé le 24 mai son nouveau palmarès des 20 patrons français préférés de la population. Selon le magazine, la popularité est bien quantifiable. Dans ce numéro, s’empare de la première place Michel-Edouard Leclerc. Etre à la tête d’une entreprise appréciée et attractive aide surtout lorsque l’on est en capacité de répondre aux besoins des clients. Suivent Tony Parker, Alain Afflelou, Bernard Tapie et Xavier Niel. Le fondateur de Free se démarque par son côté “visionnaire” et “parce qu’il incarne la réussite”, peut-on lire dans les motivations lui étant associées. « Il s’est toujours exposé personnellement pour présenter ses offres nouvelles dans un format de keynote, popularisé par Steve Jobs. Ces dernières années, il a développé le plus grand incubateur de start-up du monde, Station F, qui lui a valu d’intenses campagnes de promotion dans les médias… dont il est devenu l’un des acteurs incontournables en France (Le Monde, L’Obs, Brut, etc.) “, explique l’expert de Forbes.

Deux autres patrons dans le secteur des télécoms figurent également dans ce top 20. Martin Bouygues prend ainsi la 11e place : “Il n’a pas manqué grand-chose au puissant patron du BTP pour entrer dans le top 10 puisque son indice de popularité est très proche de celui d’Alexandre Bompard et de Clémentine Monnet”. Au 13 rang (ex aequo), Stéphane Richard plaît : “Charismatique, atypique, sympathique, le PDG d’Orange a réussi une percée dans l’opinion sans chercher à se mettre personnellement en avant en dehors de l’événement annuel Hello Show, dédié à la présentation des nouvelles offres”, poursuit le palmarès.

1. Michel-Edouard Leclerc 2. Tony Parker 3. Alain Afflelou 4.Bernard Tapie 5. Xavier Niel 6.Arnaud Montebourg 7. Bernard Arnault (LVMH) 8. Vincent Bolloré (Vivendi) 9. Clémentine Bonnet (Clémentine Au Bureau) et Alexandre Bompard (Carrefour) 11. Martin Bouygues 12. Jean-Paul Agon (L’Oréal) 13. Arnaud Lagardère, Stéphane Richard (Orange) et François Pinault (PPR) 16. François-Henri Pinault 17. Emmanuel Faber (Danone) 18. Sébastien Bazin (Accor) 19. Antoine Frérot (Veolia) 20. Benoît Potierlk (Air liquide)

Côté méthodologie, deux conditions étaient requises pour faire partie de ce classement selon Forbes : être une personnalité française et être dirigeante d’une entreprise. Le sondage s’est déroulé en deux temps. “Une première étude nous a permis de recueillir les personnalités dirigeantes préférées sur la base d’une question ouverte. Une seconde étude nous a enfin permis de proposer une liste de 20 personnalités les plus citées lors de la première étude que les français ont ainsi pu classer”;