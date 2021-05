Totalement fibrés : chamboule-tout à la télé, pourquoi Free Mobile ne change pas de formule ?

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage et diffusé immédiatement (le temps d’uploader), afin d’être au plus proche de l’actualité.

Cette semaine dans Totalement Fibrés, nous revenons sur les futures évolutions du paysage audiovisuel français. Dans notre débat, nous nous posons la question du choix de Free Mobile de conserver son offre historique, plus chère en comparaison aux forfaits qu’il propose en Italie… Puis , comme d’habitude, nous vous proposons nos rubriques habituelles : le Up and Down, l’info Free à toute vitesse et tout le reste …