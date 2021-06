Un problème sur le réseau d’Orange provoque une panne nationale des numéros d’urgence

L’accès aux numéros d’urgence fortement perturbé

Depuis le début de la soirée, un incident technique sur le réseau de l’opérateur de téléphonie Orange affecte de manière partielle mais significative la réception des appels d’urgence 15/17/18/ 112 sur l’ensemble du territoire national et chez tous les opérateurs. Orange est actuellement mobilisé pour permettre un retour à la normale dans les meilleurs délais.

Dès le début de cet incident, l’ensemble des services d’urgence qui étaient impactés ont mis en place des numéros alternatifs à dix chiffres afin de pouvoir continuer à traiter les appels, et ont communiqué ces informations à la population via notamment les réseaux sociaux et les médias locaux.

Sous l’autorité du Premier ministre, la cellule interministérielle de crise a été activée au sein du ministère de l’Intérieur, et partout en France où la situation l’exigeait, les centres opérationnels départementaux, sous l’autorité des préfets, ont été ouverts.