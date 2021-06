Free dévoile une nouvelle ville choisie pour l’arrivée d’un Free Center

Après avoir passé le cap des 130 boutiques hier avec une inauguration à proximité d’Orléans, Free ne perd pas de temps et annonce ce 18 juin, l’ouverture prochaine d’un nouveau Free Center au bord de la Méditerranée.

L’énigme lancée récemment ne laissait aucune place au doute pour les habitants du coin. Mais pour ceux qui ont donné leur langue au chat, Free Mobile dévoile aujourd’hui la réponse. L’opérateur ouvrira prochainement un nouveau Free Center à la Seyne-sur-Mer, une commune de 64 000 âmes située au bord de la Méditerranée dans le département du Var, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le centre commercial Aushopping Côté Seyne a été choisi par le telco afin d’être au plus près des abonnés et prospects. Les recrutements de managers et conseillers sont lancés. Deux autres boutiques sont accessibles à proximité, à Toulon et à La Valette-du-Var.

D’autres ouvertures de boutiques sont prévues dans les prochaines semaines, notamment à Limoges (Haute-Vienne), Mulhouse (Haut-Rhin) ou encore Alençon (Orne). L’objectif de Free est d’en disposer de 150 à la fin de l’année et de dépasser la barre des 200 d’ici à 2023. Pour rappel, il propose une carte interactive afin de trouver le Free Center, les bornes et les espaces Free Pro les plus proches. En juin, l’opérateur a inauguré 3 free Centers, à Orléans, Amiens et Belfort. En mai, 14 avaient été lancées.