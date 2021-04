Free va ouvrir un nouveau Free Center dans la “Cité du Lion”

L’opérateur annonce l’ouverture prochaine d’une nouvelle boutique à Belfort dans le nord-est de la région Bourgogne-Franche-Comté.

La “Cité du Lion” va se doter d’un Free Center. Les abonnés et prospects de cette ville d’environ 46 000 habitants n’auront plus à prendre la route pour se rendre à Mulhouse, commune desservie la plus proche par le réseau de distribution de l’opérateur. “Bientôt une boutique dans le centre ville Belfort ! Envie de faire partie de l’équipe ?”, annonce à ce propos Free ce matin après avoir lancé hier une énigme autour de cette arrivée. Un manager boutique et des conseillers sont recherchés.

En l’espace de 18 mois, Free a inauguré 41 boutiques au quatre coins de la France. Après avoir inauguré sa 113e boutique le 2 avril à Roanne dans le département de la Loire, Free poursuit semaine après semaine sa stratégie de quadrillage du territoire.

D’autres inaugurations inaugurations sont ainsi prévues prochainement dans un grand nombre de communes : Châlons-en-Champagne (Marne), Flins-sur-Seine (Yvelines), Saint-Priest (Rhône), Pau (Pyrénées-Atlantiques), Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), Toulouse (Haute-Garonne), Sables d’Olonne (Vendée), Marseille (Bouches-du-Rhône), Amiens (Somme), Montauban (Tarn-et-Garonne), Semécourt (Moselle) et Orléans (Loiret).